Stiri pe aceeasi tema

- Barurile si restaurantele raman inchise in Moscova, iar evenimentele cu peste 1.000 de spectatori au fost interzise temporar in Rusia, dupa ce cazurile de coronavirus s-au inmulțit. In anumite zone ale Rusiei, vaccinarea este obligatorie. Creste rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Rusia. Astfel,…

- „Din 2 iunie pana astazi (5 iunie - n.red.), deci, practic, in ultimele 72 de ore, s-au vaccinat peste 5.100 copii cu varsta intre 12 și 15 ani, iar de la debutul campaniei de vaccinare pana la acest moment au fost vaccinați peste 114.000 de adolescenți și tineri cu varsta cuprinsa intre 16 și 19 ani”,…

- Ludovic Orban, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat, luni, la Pitesti, ca vaccinarea impotriva coronavirusului ar putea fi cu plata pe viitor, pe modelul vaccinarii antigripale. Ludovic Orban anunta ca romanii ar putea plati pentru vaccinul anti-COVID in viitor. Ludovic Orban a afirmat ca…

- Florin Cițu: ”Vreau sa le multumesc romanilor pentru ca impreuna am trecut printr-un an dificil, impreuna am purtat masca, impreuna am pastrat distantarea sociala, impreuna ne-am vaccinat, vreau sa le multumesc ca au inteles ca avem o campanie de vaccinare care continua si astazi avem un numar record…

- ”S-a promis ca vaccinarea nu va fi obligatorie”, atrage atenția George Simion, pe masura ce exista discuții, inainte de relaxarea unor restricții, de la 1 iunie, ca s-ar putea sa existe unele avantaje ori facilitați pentru persoanele vaccinate in fața persoanelor neimunizate prin vaccinare. In contextul…

- Potrivit unui sondaj realizat de INSOMAR romanii au raspuns pe cine ar alege daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale. Daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, cu cine ați vota: Ludovic Orban – 22.14% Marcel Ciolacu – 20.29% George Simion – 14.27% Dan Barna – 12.04% Dacian Cioloș…

- Daca guvernul ar da o hotarare ca respiratul este obligatoriu s-ar gasi destul de multi cetateni care ar protesta in strada impotriva acestei masuri abuzive. Omul modern s-a obisnuit atat de mult cu libertatea incat nu i se pot impune nici macar masuri benefice, masuri care sa-i salveze sanatatea si…