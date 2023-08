Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca a reținut o femeie „care pregatea un atac aerian rusesc in regiunea Mikolaiv, in timpul vizitei președintelui Ucrainei”, Volodimir Zelenski, relateaza CNN. Este vorba despre o „informatoare rusa”, al carei nume nu a fost facut public. Femeia aduna informații…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a sugerat, sambata, ca Moscova va mai ataca porturile ucrainene ca raspuns la atacurile Kievului asupra navelor rusesti in Marea Neagra si a amenintat ca Ucraina va avea parte de „o catastrofa ecologica”, relateaza Reuters. Medvedev, care este vicepresedinte al…

- Deputatul Yurii Aristov, lider al partidului lui Volodimir Zelenski, Servitorii Poporului, a demisionat din funcție și este investigat de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Acesta a plecat in luna iulie in vacanța cu familia la un hotel de cinci stele in Maldive. A fost o „tradare” in timpul razboiului,…

- Administratia Biden va trimite un ajutor militar suplimentar de pana la 400 de milioane de dolari Ucrainei, inclusiv munitii pentru sisteme avansate de aparare aeriana si drone mici de supraveghere Hornet. Pachetul include o serie de munitii – de la rachete pentru sistemul de rachete de artilerie de…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, in cadrul unei intalniri cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, ca Polonia intentioneaza sa ocupe o parte din Ucraina, relateaza The Guardian, citand BBC Rusia. „In ceea ce-i priveste pe liderii polonezi, probabil ca se asteapta sa formeze…

- Casa Alba a anunțat ca SUA vor trimite Ucrainei controversatele muniții cu fragmentație, dupa ce presedintele Joe Biden a aprobat, vineri, furnizarea catre Ucraina a munitiilor, in cadrul unui pachet de securitate in valoare de 800 milioane de dolari. Casa Alba a precizat ca a amanat decizia cat a putut…

- Ucraina a cerut marti o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ceea ce a numit un „atac terorist rusesc” asupra barajului de la hidrocentrala Kahovka din sudul Ucrainei, relateaza Reuters. Kievul cere ca incidentul sa fie discutat si de Consiliul guvernatorilor AIEA,…

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…