George Simion, lider AUR despre posibile aliante de dupa alegeri: Discutam cu toata lumea, in afara de PSD

Presedintele AUR, George Simion, a afirmat, vineri seara, ca partidul sau ia in calcul, dupa alegerile parlamentare de anul viitor, aliante politice "cu toata lumea, in afara de PSD, care se dovedeste a fi "nereformabil, potrivit Agerpres."Noi luam in calcul in primul rand castigarea alegerilor doar cu romanii. In rest, daca aritmetica parlamentara nu ne va permite obtinerea a 50 plus unu din voturi, discutam cu toata lumea, in afara de actuala conducere a PSD ... PSD ul este un p ...