- - Copresedintele AUR, George Simion, afirma ca forurile partidului pe care il conduce analizeaza "foarte serios" documentele in cazul lui Francisc Toba, in urma acuzelor ca acesta ar fi fost implicat in reprimarea Revolutiei din 1989, dar a mentionat ca va veni la Timisoara pentru a fi alaturi de…

- Societatea Timisoara ii cere, miercuri, presedintelui Partidului AUR, George Simion, care a intocmit listele cu candidatii pentru recentele alegeri parlamentare, sa se dezica de parlamentarii Francisc Toba si Nicolae Roman si sa le ceara demisia imediata din Parlament, deoarece acestia ar fi fost implicati…

- Copresedintele AUR, George Simion, are programat un miting, miercuri, 16 decembrie, in centrul Timisoarei. Simion ar intentiona sa fie prezent si la marsul „Eroii nu mor niciodata”, in memoria Revolutiei din 1989, fapt care a starnit furie printre cei care au iesit in strada acum 30 de ani. Vin vaccinurile…

- Profesorul universitar Vasile Popovici, fost ambasador al Romaniei in Portugalia si Maroc, a reactionat vehement la auzul vesti ca George Simion, liderul Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) va fi prezent la marsul Eroii nu mor niciodata, in memoria revolutiei din 1989.

- Partidul-surpriza al alegerilor legislative a avut pe listele sale un general care a defilat cu drapelul de lupta in 17 decembrie 1989, la Revolutia din Timisoara, si al carui nume apare pe listele ofiterilor care au reprimat revoltele manifestantilor din urma cu 31 de ani

- Traseu turistic emoționant in orașul-martir al Revoluției, Timișoara. Locurile unde, in decembrie 89, zeci de oameni s-au sacrificat pentru libertate au devenit obiective turistice, intr-un tur ghidat de o ora și jumatate.

- Doi tineri din Timisoara s-au testat la Spitalul de Boli Infectioase si tot de-acolo au primit si rezultatul testului, si certificatul medical pentru a putea pleca in concediu in afara tarii. Barbatii au primit, “venind din spital”, si cate un bon fiscal de la instituția care le-a incasat cei 300 de…