George Simion, la prezentarea PNRR: „AUR spune NU acestui plan. O să spunem NU, în numele românilor” „Noi astazi o sa spunem nu acestui plan. O sa spunem NU, in numele romanilor. Nu pierderii suveranitații economiei romanești. Noi nu votam marirea alocarii bugetare catre Bruxelles pentru fonduri pe care nu o sa le vedem niciodata. Din pacate, 15 miliarde de euro pe care acest guvern și-l asuma in numele romanilor, pana in 2030.In 2020 datoria publica a crescut cu 21 de miliarde de euro. De ce trebuie sa mai luam un imprumut cand noi nu am fost in stare sa luam 15 miliarde de la UE și sa fim verificați la varsta de pensionare? Noi astazi o sa spunem NU. Spunem ca Romania nu trebuie sa renunțe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

