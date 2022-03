Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE George Simion a fost ales, duminica, președinte AUR. AUR a organizat, duminica, un congres extraordinar, pentru a-și desemna noua conducere. Pana acum, partidul a fost condus de George Simion și Claudiu Tarziu (conducere bicefala). George Simion a avut un contracandidat – un deputat din Constanța,…

- George Simion a susținut duminica, 27 martie, in discursul rostit la Palatul Parlamentului, inaintea alegerii conducerii partidului, ca nu doreste sa fie candidatul AUR la scrutinul prezidential din anul 2024, desi spune ca a primit incurajari in acest sens.„M-a intrebat presa daca sunt emoționat, legat…

- Ministerul de Interne a anuntat, vineri, ca 3.623 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la debutul conflictului armat, iar gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 71,2%. ”De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.623 de cetateni…

- Prețul unui litru de benzina și motorina a atins și chiar a depașit, miercuri, 11 lei la mai multe benzinarii MOL din țara. Asta in condițiile in care presedintele Asociatiei benzinarilor particulari din Romania, Ion Tache, a estimat, intr-o intervenție la Antena 3, ca prețul benzinei ar putea urca…

- Caz unic in Romania, la Buzau. Un barbat de 70 de ani din s-a infectat pentru a treia oara cu coronavirus, in decursul a doar 6 luni, el fiind vaccinat cu ambele doze. Barbatul este intr-o stare buna, fiind internat in Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean Buzau. Medicul Bogdan Micu, șeful…

- Copreședintele AUR George Simion crede ca formațiunea va fi la guvernare in 2024 și chiar și la alegerile prezidențiale din același an, va avea un candidat cu șanse in turul 2. George Simion a vorbit la Realitatea PLUS despre viitorul partidului sau. “Colaboram cu toata lumea, nu ne vom alia cu nimeni…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat ca vrea sa candideze pentru funcția de primar al Bucureștiului in 2024 și ca PSD va avea „un candidat bun și pentru alegerile prezidentiale, pe care eu il voi susține sper din postura de primar general”. “Vreau sa fiu sanatoasa, și eu, și colegii, și familia,…