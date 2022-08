Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a declarat ca a oferit branza in valoare de 20.000 de euro pentru nunta lui George Simion cu Ilinca. Liderul partidului AUR s-a casatorit pe 27 august cu logodnica sa. Simion a vrut sa il puna naș pe Becali, dar patronul de la FCSB a refuzat, deoarece nu a putut fi prezent…

- Finanțatorul FCSB Gigi Becali ii transmite lui George Simion sa iși iubeasca soția. Patronul FCSB nu a participat la nunta liderului AUR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- FCSB are mari probleme in atac și toate incercarile de a transfera jucatori in acest compartiment au avut parte de un eșec. Nu banii au fost problema, ci Gigi Becali. Un fost dinamovist a dezvaluit ca a refuzat oferta roș-albaștrilor pentru ca „patronul este cam ciudat”. Un fost dinamovist a refuzat…

- George Simion se va casatori in luna august, iar Gigi Becali va face parte din lista sa de invitați. Patronul lui FCSB i-a promis politicianului un dar de nunta special. Insa, Becali a fost la un pas sa se razgandeasca, cand a auzit ca politicianul a susținut, in trecut, ca FCSB nu este Steaua.

- Gigi Becali și Nicolae Dica au prezentat la instalarea antrenorului un plan-test: Nicolae are libertatea sa ia deciziile in primele 15 etape. Patronul FCSB nu i-a mai transmis toata formula de start, i-a pomenit doar nume care sa nu lipseasca: Dawa, Miculescu, Cordea. Nicolae Dica a negociat cu Becali…

- O cantareața celebra a refuzat sa cante la nunta uriașa care i-a surprins pe romani. George Simion se casatorește cu iubirea vieții sale, iar evenimentul organizat de acesta este unul cum nu s-a mai vazut. liderul Alianței pentru Unirea Romanilor i-a invitat pe toți cetațenii din țara sa ii fie alaturi…

- David Miculescu (21 de ani) va deveni in scurt timp jucatorul celor de la FCSB. Becali va plati clauza de reziliere, de 1,7 milioane de euro. Dupa calificarea in turul 3 al Conference League, extrema David Miculescu a devenit principala ținta a lui Gigi Becali. Patronul FCSB a crescut treptat oferta,…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, anunța, in urma cu cateva zile ca va ieși categoric din fotbal și incearca sa vanda tot pentru a-și recupera banii investiți. Acum, Gigi Becali susține ca s-a razgadit, iar faptul ca va incasa banii pe Florin Tanase, ca incep sa intre și alte sume in conturile…