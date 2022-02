Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal la ședința Camerei Deputaților, dupa ce liderul AUR, George Simion, i-a intrerupt discursul ministrului Energiei, Virgil Popescu. „Hoțule”, i-a strigat Simion lui Popescu. Replica ministrului Energiei a fost: „Ești un prost”. Intre cei doi a fost și contact fizic, Simion lovindu-l…

- Copreședintele AUR George Simion l-a agresat pe Virgil Popescu in timp ce acesta vorbea, luni, de la plenul Parlamentului, in timpul moțiunii simple impotriva ministrului Energiei. Simion ii striga lui Popescu ca este „un hoț” in timp ce ministrul Energiei ii spunea ca este „un prost”. In timpul discursului…

- USR, prin vocea purtatorului de cuvant Ionuț Moșteanu, se delimiteaza de gestul lui George Simion (AUR), care l-a prins de gat in Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. Moșteanu condamna gestul lui Simion. „Este inadmisibil ce s-a intamplat in plenul Parlamentului. Extremiștii de…

- Ședința in care era citita luni moțiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, a fost inchisa in urma unui scandal provocat de liderul AUR, George Simion. In timp ce ministrul Virgil Popescu isi sustinea discursul la motiunea simpla impotriva sa, Simion a venit la tribuna plenului Camerei,…

- Moțiunea este intitulata: „Incompetența si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul „saptamana viitoare” Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei”.Potrivit USR, ministrul Popescu pericliteaza in fiecare zi securitatea energetica a Romaniei si trebuie sa plece imediat…

- Virgil Popescu da testul moțiunii in Parlament, in plin scandal al facturilor la energie. Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei va fi dezbatuta luni in plen, urmand sa fie supusa votului miercuri. USR a depus martea trecuta motiunea simpla intitulata „Incompetenta si minciuna…

- Astazi se va dezbate prima moțiune inițiata impotriva unui ministru din Guvernul Ciuca. Este vorba despre ministrul Energiei, Virgil Popescu, impotriva caruia USR a depus moțiunea ”Incompetența și minciuna inchid lumina in Romania”.

- Autoritatile au anuntat doua metode mari si late prin care vor sa vina în sprijinul consumatorilor, astfel încât sa trecem mai usor prin aceasta criza a facturilor uriase. Hotnews.ro a analizat cum ne vor ajuta fiecare dintre ele. În primul rând, recalcularea facturilor…