George Simion îl contrazice pe Ciolacu: Nu suntem cățeii nimănui Simion a admis ca partidul sau nu susține actualul Guvern, insa s-a declarat deranjat de „afirmațiile care nu sunt adevarate." "Aceste negocieri nu au avut loc niciodata, nici discutii intre PSD si AUR legate de motiunea de cenzura. In primul rand, suntem foarte deranjati ca se fac afirmatii in spatiu public care nu sunt adevarate. Nu este normal ca domnul Marcel Ciolacu sa spuna ca PSD si AUR negociaza cu privire la aceasta motiune de cenzura, cand aceste negocieri nu au loc. Pozitia noastra fata de arcul guvernamental…

Sursa articol si foto: money.ro

