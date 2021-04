Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele AUR, George Simion, cere prim-ministrului Florin Cițu demiterea ministrului de Interne, Lucian Bode, pe care il acuza ca, de cand a preluat mandatul, s-a folosit de polițiști și jandarmi pentru „a vana demonstranți”, nu pentru activitatea preventiva și munca specifica de poliție.

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat luni ca in cadrul discutiilor purtate in coalitia de guvernare fiecare parte si-a prezentat punctul de vedere, PNL in sensul sustinerii lui Florin Citu, iar USR PLUS in directia de a nu-i mai acorda incredere premierului, discutiile urmand sa fie reluate…

- In ședința Biroului Executiv al PNL se discuta despre tensiunile din ultimele zile, iar premierul Florin Cițu l-a luat in colimator pe ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Florin Cițu le-a spus celor din PNL ca in cazul in care ”Catalin Drula mai are astfel de ieșiri, atunci voi lua masuri…

- Un grup de brașoveni s-a adunat joi dimineața in fața Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, cu buchete de flori, in așteptarea fostului Secretar de Stat in Ministerul Sanatații Andreea Moldovan, a relatat publicația locala Monitorul Expres.Foto: Monitorul ExpresMedicul infecționist Andreea Moldovan…

- Vlad-Gabriel Sinca a fost numit secretar de stat in Ministerul Energiei, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata miercuri in Monitorul Oficial, anunța news.ro. „Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Vlad-Gabriel Sinca se numeste in functia de secretar…

- Florin Cațu a reușit in mai puțin de 24 de ore șa-și faca dușmani prin afirmațiile sale categorice. Dupa ce Diana Șoșoaca se declara senatorul terorist, fostul șef al acesteia s-a declarat un nou dușman al premierului. George Simion a ieșit astazi in fața alegatorilor sai, declarandu-i razboi premierului…

- Clement Negrut, eliberat din functia de secretar de stat: Decizia premierului Florin Citu, publicata in Monitorul Oficial Clement Negrut, președintele filialei Partidul Mișcarea Populara Alba, a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia premierului…