Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor AUR l a votat, duminica, 27 martie, in cadrul Congresului extraordinar pentru alegerea noii conduceri, pe Geeorge Simion pentru functia de presedinte unic al formatiunii.La congres au participat 867 de delegati cu drept de vot. Impotriva lui George Simion a candidat deputatul…

- UPDATE George Simion a fost ales, duminica, președinte AUR. AUR a organizat, duminica, un congres extraordinar, pentru a-și desemna noua conducere. Pana acum, partidul a fost condus de George Simion și Claudiu Tarziu (conducere bicefala). George Simion a avut un contracandidat – un deputat din Constanța,…

- George Simion a fost ales, duminica, in cadrul Congresului extraordinar, președinte AUR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- AUR organizeaza un Congres extraordinar, pe 27 martie 2022, pentru alegerea noii conduceri, in baza modificarilor recente ale Statutului partidului. Evenimentul are loc, intre orele 12.00 și 16.00, in capitala, la Palatul Parlamentului. Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) are doi copreședinți George…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) organizeaza, duminica, un Congres extraordinar pentru alegerea noii sale conduceri, in baza modificarilor recente ale Statutului partidului. La congresul care va avea loc la Palatul Parlamentului vor participa 867 de delegati cu drept de vot. George Simion candideaza…

- Deputatul AUR de Constanța, Danuț Aelenei, a declarat vineri seara, 25 martie, pentru Libertatea, ca a decis sa il contracandideze pe actualul copreședinte George Simion la alegerile din 27 martie pentru ca „in partidul AUR trebuie sa existe ideea de democrație” și sa nu se repete situația dinainte…

- Claudiu Tarziu, co-fondator al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) alaturi de George Simion, a publicat un mesaj pe Facebook, in primele ore ale zilei de sambata, prin care i-a reproșat partenerului sau politic ca, incercand sa-l complimenteze, l-a ”jignit de moarte”. Tarziu a transmis ca ”nu intoarce…

- Copresedintele AUR George Simion a declarat pentru News.ro ca partidul va avea un congres extraordinar anul acesta, in cadrul caruia ”e foarte posibil sa fie ales un singur presedinte”. In acest moment, AUR e condus de doi co-presedinti: George Simion si Claudiu Tarziu. De asemnenea, in cadrul Congresului…