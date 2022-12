Stiri pe aceeasi tema

- Austria s-a opus intrarii Romaniei in spațiul Schengen, o decizie care a starnit un val de revolta in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Saptamana aceasta pretul petrolului a ajuns la cel mai scazut nivel din 2022, piata incercand inca sa inteleaga care este impactul pe care plafo­narea petrolului rusesc la nivelul de 60 de dolari pe baril l-ar putea avea in continuare. Ieri, barilul de petrol Brent era cotat la 77,8 dolari, mult…

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a solicitat joi, in cadrul unei intervenții facute la Antena 3, ca toate companiile de stat romanești care au conturi la bancile austriece sa și le inchida. Bogdan a acuzat Austria de un comportament „sfidator, revoltatori, agresiv și nesimțit” la adresa Romaniei,…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat joi, la Antena 3, dupa blocarea de catre Austria a aderarii Romaniei la Schengen, ca fiecare roman și companie de stat ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece și sa-și mute banii la alte banci. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Austria și-a menținut pana la capat opoziția fața de intrarea Romaniei in Schengen și a votat, joi, impotriva aderarii țarii noastre la spațiul de libera circulație, transmite Antena 3 CNN. Au fost inregistrate 25 de voturi in favoarea Romaniei și doua voturi impotriva, din partea Austriei și Olandei.Negocierile…

- Oana Zamfir, jurnalist Antena 3 CNN, a explicat, intr-o postare pe Facebook, "calendarul santajului" practicat de Austria, printr-o companie de renume, la adresa aderarii Romaniei la spatiul Schengen.

- Liderul AUR din Bistrița-Nasaud, Dragos Harjoaba, a retras din magazinele pe care le detine bauturile racoritoare si energizantele produse in Austria, in contextul in care Viena se opune intrarii Romaniei in Schengen. Anunțul a fost facut in timpul unei conferințe de presa, in cadrul careia a anunțat…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat miercuri intr-i interventie la Antena 3, despre Schengen, ca ”este o rafuiala a Austriei cu Uniunea Europeana, iar Romania este, intr-adevar, un pretext fals. Austria nu are niciun drept sa foloseasca Romania ca moneda de schimb pentru a primi…