Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decis joi, 3 martie 2022, decorarea post-mortem a celor opt militari care și-au pierdut viața in urma accidentelor aviatice care au avut loc in județul Constanța in seara zilei de 2 martie.

Presedintele Klaus Iohannis transmite condoleante familiei pilotului aeronavei MiG 21 LanceR prabusite in judetul Constanta in timpul unei misiuni.

Epava elicopterului prabușit in județul Constanța, in timp ce cauta un avion MIG disparut de pe radar, a fost gasita in flacari.

Cei 5 soldați de la bordul elicopterului care cauta MIG-ul disparut de pe radar in județul Constanța au murit. Elicopterul s-a prabușit la un kilometru distanța de locul in care a picat avionul.

Un exercițiu militar la care vor participa aproape o mie de soldați romani și americani va incepe miercuri la Galați. In cadrul exercițiului vor fi folosite sute de tancuri și de alte vehicule blindate.

Aproximativ 900 de militari romani si americani, cu peste 70 de mijloace tehnice, se vor instrui in comun, in perioada 2 - 10 martie, la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta al Fortelor Terestre Romane (CSIL) din Smardan, judetul Galati, in cadrul exercitiului "Justice Eagle 22.1".

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, impreuna cu un sobor de preoți, a organizat, duminica, o slujba de sfințire a noului sediu al partidului AUR din Constanța. La eveniment au fost prezenți mai mulți parlamentari AUR, printre care co-președintele formațiunii, George Simion, care au fost binecuvantați

Un elicopter al armatei americane a aterizat, miercuri, pe un camp din județul Suceava! Imaginile au starnit discuții pe rețelele de socializare, insa marele mister a fost elucidat.