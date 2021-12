George Simion, dezvăluiri despre PROTESTUL AUR de la Palatul Parlamentului Intrebat cați protestatari au fost la protest, George Simion a declarat ca ‘’in afara de cei 2000 de protestatari simpatizanți AUR, la eveniment au luat parte și alți oameni, fara nici o legatura cu partidul. Noi raspundem pentru 2000 de oameni, mai departe, ca jandarmeria s-a facut de ras, asta este treaba lor. Va spun ca au fost mult mai mulți protestatari, mai mult de 2000, dar aceștia au fost mobilizați la toate cele șase intrari din Palatul Parlamentului, nu au stat intr-un singur loc. Cu siguranța numarul a fost cateva mii’’, a mai spus acesta.Referitor la lucratorul vamal de la Galați,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

