Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este foarte clar ca doamna Gabriela Firea in calitate de ministru nu are nicio legatura directa cu acest caz. Cu toate acestea, a fost o presiune uriașa in ultimele zile la adresa domniei sale, din…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a propus vineri pe Bogdan Ivan, ministru al Cercetarii și Digitalizarii, ca interimar la Ministerul Familiei dupa plecarea Gabrielei Firea din Guvern.Gabriela Firea și-a depus demisia, vineri, de la conducerea Ministerului Familiei, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Decizia…

- Gabriela Firea nu are nevoie de prea multe prezentari, și asta pentru ca este un nume sonor in Romania, insa puține lucruri se știau pana acum despre sora ei, Nela Vica Andrieș. Cine este sora ministrului Familiei și Egalitații de Șanse in guvernul Nicolae Ciuca. Se pare ca aceasta ar fi facut sapte…

- PMP intervine in scandalul momentului și susține ca Marius Budai și Gabriela Firea nu trebuie sa mai petreaca niciun minut in fruntea ministerelor direct responsabile pentru azilele groazei din Romania.„In caz contrar, PSD trebuie sa inceteze musamalizarea acestui caz si sa ii demita de URGENTA.…

- Andrian Țibirna, directorul Spitalului Obregia din București a declarat luni, 10 iulie, intr-o conferința la Ministerul Sanatații: „Ca au fost batuți, maltratați, nu am constatat”, referindu-se la o evaluare coordonata de el și realizata pe pacienții veniți din Voluntari. Cine este Țibirna și cum explica…

- Senatoarea Diana Sosoaca, presedintele partidului S.O.S. Romania, a declarat in aceasta seara la Realitatea TV ca a fost data afara din AUR si de la conducerea Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Coruptiei si Petitii din Senat in momentul in care a inceput anchetarea abuzurilor care sunt…

- Europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, a declarat duminica, 9 iulie, la Prima News, ca faptele petrecute in azilele de batrani din Voluntari nu puteau fi facute fara un sprijin politic. „Nimic nu se intampla fara sa stie domnul Pandele”, a spus ea.„Nu este vorba de doi-trei oameni care…

- Pandele nu vrea sa o lase pe Gabriela Firea sa candideze iar la Primarie: Perioada in care amandoi am fost primari a fost cea mai grea/ Becali are o alta parerePrimarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, și nașul sau, Gigig Becali, au intrat, miercuri seara, in direct la Romania TV, și au dezbatut…