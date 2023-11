Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul privind tinta de deficit bugetar este un obiectiv de tara al intregii Romanii, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Bolos a precizat, in cadrul dezbaterilor din Parlament la motiunea simpla indreptata impotriva sa, ca reforma fiscala pe care Guvernul a initiat-o este cea…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca obiectivul privind tinta de deficit bugetar este unul de tara al intregii Romanii. Bolos a precizat, in cadrul dezbaterilor din Parlament la motiunea simpla indreptata impotriva sa, ca reforma fiscala pe care Guvernul a initiat-o este cea consemnata…

- Ministerul Educatiei, in calitate de coordonator de reforme si investitii finantate prin Planul National de Reforma si Rezilienta (PNRR), lanseaza in consultare publica Ghidul solicitantului* aferent apelului de proiecte Schema de granturi PNRAS runda a II-a (in vederea redeschiderii apelului de proiecte),…

- Ministerul Culturii finanțeaza, prin Planul Național de Redresare și Reziliența, 154 de proiecte care vizeaza creșterea accesului la cultura, implementate de catre organizații neguvernamentale in localitațile cu mai puțin de 50.000 de locuitori. Proiectele au fost selectate in urma a doua apeluri derulate…

- Nu peste mult timp se vor implini trei ani de mandat din legislatura 2020- 2024 pentru cei cinci deputați de Bistrița-Nasaud. Gazeta de Bistrița va prezinta cum se reflecta in cifre, pana acum, munca celor pe care bistrițenii i-au trimis in Parlament. Vizibil din postura de vicepreședinte al Camerei…

- Inca 14 blocuri vor intra in reabilitare prin PNRR, a anunțat primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc. Potrivit edilului, Primaria municipiului a semnat cu SC Avril SRL Negrești-Oaș contractul privind eficientizarea energetica a altor 14 blocuri de locuințe, in loturile Bistrița 17 și 24. Este vorba…

- Potrivit noii ordonanțe, romanii iși mai pot cumpara vechime in munca pana la data de 31 decembrie 2024. Un an costa 9.000 de lei si poate fi achitat in mai multe rate. Romanii au cumparat pana acum peste 35.000 de ani, in valoare de aproape 300 de milioane de lei.Cota contribuției de asigurari sociale…

- Boloș a facut primul anunț despre discuțiile cu Comisia Europeana. ”Am incredere ca intreaga clasa politica va pune umarul hotarat pentru acest deziderat(…) Comisia ne-a subliniat inca o data necesitatea continuarii discuțiilor. ”Reformele ample de natura bugetara și economica, inclusiv reformele sistemului…