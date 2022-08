Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a vorbit, luni seara, la Antena 3, despre numarul de invitați de la nunta, spunand ca ”nu este un element care ii intereseaza”. Intrebat fiind cum raspunde celor care susțin ca nunta a fost folosita ca PR politic, George Simion a spus: ”Au fost mulți oameni rau voitori care au comentat in fel și chip, nu o sa stam acum sa ne uitam in gura fiecarui om care comenteaza. Bineințeles ca tot ce fac e un gest politic, bineințeles ca multe elemente pe care le-am avut in cadrul nunții au avut ca ținta identitatea naționala, radacinile noastre, patriotismul,…