Copreședintele AUR, George Simion, i-a intrebat pe parlamentarii prezenți la ședința plenului pentru votul de investitura al noului Guvern, unde este președintele PNL și al Senatului, absent de la discursuri. „Nu l-am vazut pe domnul Florin Cițu. Unde se ascunde? Ii este frica? Unde este micuțu'? Este jenat? Poate e cu domnul Klaus Iohannis, e […]