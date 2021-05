Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședinte PSD și fost premier, Mihai Tudose a declarat miercuri la Antena 3 ca prin criza care s-a iscat in coaliție de guvernare „Orban și-a luat PNL-ul inapoi”. „Ludovic Orban se pregatește, si-a pus treningul, vrea prim-ministru inapoi. Nu cred ca se hazarda Barna intr-o declarație…

- Sute de manifestanți protesteaza, la ora transmiterii acestei știri, in fața Guvernului, cu privire la restricțiile din pandemie, in contextul in care potrivit legislației de la ora 20.00 bucureștenii nu pot ieși din casa decat in anumite cazuri. Printre participanți se afla liderul unui partid parlamentar:…

- George Simion afirma raspicat ca masurile aberante impuse de Guvernul Cițu și-au dovedit ineficiența. Romanii s-au saturat sa respecte restricțiile lipsite de logica, in timp ce raman fara locuri de munca. Liderul AUR susține ca protestele vor continua și cere Guvernului sa retraga restricțiile aberante.…

- Senatul a adoptat luni, ca prim for sesizat, proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 8/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. OUG are in vedere reducerea unor cheltuieli structurale referitoare…

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca nu se discuta in acest moment in Guvern despre eventuale remanieri, aratand ca exista evaluari permanente pe care fiecare partid din coalitie le face in privinta propriilor ministri si care vizeaza modul in care activitatea acestor pune in practica programul de guvernare.…

- Parlamentarii AUR solicita ca purtarea maștii de protecție sa nu mai fie obligatorie in toate spațiile publice, ci doar in cele comerciale, in instituțiile publice, in transportul public și la locul de munca. „Obligativitatea portului maștii nu a scazut numarul celor infectați”, a susținut copreședintele…

- Deputații AUR au parasit, luni, ședința in care premierul Florin Cițu a venit la invitația PSD pentru o discuție pe tema bugetului. Inainte de plecare, liderul AUR George Simion a acuzat lipsa soluțiilor Guvernului pentru situația dramatica a minerilor din Valea Jiului și a spus ca parlamentarii…

- Procentul angajatilor din sistemul sanitar care au fost vaccinati pana in prezent este de 55-60%, si nu de 90%, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, co-presedintele Federatiei "Solidaritatea Sanitara" din Romania, Radu Vasile, inainte de inceperea actiunii de protest organizata de sindicat in fata…