George Simion dă lovitura în Parlament: transferă masiv de la PSD (Surse) George Simion iși face calculele pentru alegerile parlamentare de anul viitor, atunci cand mizeaza pe un scor uriaș al celor de la AUR. Conform surselor din AUR, Simion vrea sa obțina 130 de mandate in viitorul Parlament, ceea ce ar face ca AUR sa devina un partid cu un cuvant greu de spus. In actuala legislatura, Simion incearca sa efectueze o serie de transferuri dintre actualii parlamentari. Conform surselor din AUR, in perioada urmatoare 6 sau 7 parlamentari vor trece de la PSD la AUR, inclusiv Daniel Ghița. Simion iși face calcule cu Șoșoaca Simion iși face calcule cu Șoșoaca Conform surselor din AUR, George… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

