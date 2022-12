Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Victor Ponta, actual președinte al partidului Pro Romania, care nu a mai intrat in Parlament la ultimele alegeri, i-a dat like unei postari a lui George Simion, președintele AUR. Liderul AUR a postat imagini de la protestul organizat in fața sediului PSD, unde cere liderilor din alte…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, anunta joi ca ”la Bruxelles, nu se va discuta despre Schengen”, adaugand ca presedintele Klaus Iohannis n-a reusit sa schimbe agenda si sa introduca la recomandari ale Consiliului European acceptarea Romaniei in spatiul Schengen. ”La Bruxelles, nu se va discuta…

- Guvernul Ciuca a anunțat, miercuri, imediat dupa declarațiile lui Klaus Iohannis, ca NU exista niciun fel de abordare, la nivelul Executivului, care sa vizeze un boicot sau un alt tip de acțiune indreptata impotriva Austriei și firmelor austriece din Romania. Liderul PSD Marcel Ciolacu, partener in…

- Liderul AUR, George Simion, a afirmat, joi, ca respingerea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen este ”un esec rasunator pentru intreaga diplomatie romaneasca” si cere demisia intregului Cabinet Ciuca. ”Majoritatea europarlamentarilor romani sunt absenti din discutiile de aici de la Bruxelles (…) Nu…

- Liderul AUR a declarat ca Romania nu ar trebui sa mai dea „nici macar un leu” guvernului de la Chișinau, deoarece nu facem decat „sa finanțam separatism anti-romanesc, finanțand acea guvernare”. Nici cu ajutoarele pentru refugiații din Ucraina nu mai este de acord Simion, care susține ca jumatate dintre…

- Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca recepția de Ziua naționala a Romaniei va avea loc chiar in dupa-amiaza zilei de 1 Decembrie, la Palatul Cotroceni. Conform informațiilor difuzate in emisiunea „Decisiv”, de la Antena 3, șeful statului nu i-a invitat pe fostul președinte Traian Basescu, pe liderul…

- Zeci de mii de oameni au manifestat astazi pe strazile Parisului impotriva crizei costului ridicat al vieții. Deși pare mai degraba o parada și o petrecere. Cred ca francezilor le place sa protesteze și sa se aduna sa bea vin. Manifestația de la Paris a fost marcata marți de incidente, unele vitrine…

- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul pe care formatiunea sa politica il organizeaza…