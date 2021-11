Stiri pe aceeasi tema

- Nu o sa admitem ca plenul Camerei Deputatilor sa voteze o lege despre care toti ceilalti deputati stiu ca este neconstitutionala, dar nu au curaj sa spuna acest lucru, spune copreședintele AUR, George Simion, despre certificatul verde la locul de munca. „Certificatul de munca, pentru ca despre asta…

- Certificatul verde nu intra la vot saptamana aceasta in Camera Deputaților. Anunțul in acest sens l-a facut, luni, 15 noiembrie, George Simion, deputat AUR. „In aceasta saptamana, certificatul verde sub forma neconstitutionala propusa de cei de la USR nu va intra la vot”, a declarat George Simion, președintele…

- Florin Cițu oprește temporar proiectul de lege a CERTIFICATULUI VERDE: Ce masuri ar putea fi discriminatorii pentru populație Florin Cițu oprește temporar proiectul de lege a CERTIFICATULUI VERDE: Ce masuri ar putea fi discriminatorii pentru populație Președintele PNL Florin Cițu a anunțat vineri, 12…

- Președintele PNL, Florin Cițu, i-a anunțat pe liberali, in ședința Biroului Executiv, ca oprește dezbaterile asupra proiectului de lege care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de munca. Cițu susține ca proiectul ii discrimineaza pe angajatii de la privat pentru ca, la propunerea PSD,…

- Update Certificatul verde nu a trecut de votul Senatului. Chiar daca inițial s-a considerat ca proiectul normativ a trecut cu 48 voturi „pentru” si 46 „impotriva” in sala, dupa numararea voturilor exprimate online s-a constatat ca mai lipsesc doua voturi „pentru”. Dupa centralizarea tuturor voturilor…

- Cițu iși pune nadejdea-n deputați. Președintele PNL spune ca parlamentarii liberali se vor mobiliza la Camera Deputaților in legatura cu proiectul privind introducerea certificatului verde, proiect respins la Senat. Schimbare la Senat, pe obligativitatea certificatului verde la job Declarația a fost…

- Președintele Romaniei a vorbit despre criza politica din Romania, in cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Romanie. “In Romania se respecta valorile democratice, Constituția țarii. Și chiar daca avem o criza guvernamentala, nu ne abatem de la parcursul nostru european. Vom gasi o soluție buna și pentru…