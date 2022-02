Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, spune ca nu regreta gestul de agresiune din Parlament, la adresa ministrului Energiei Virgil Popescu. In emisiune la B1Tv, moderatorul l-a intrebat pe Simion daca nu are impresia ca a depașit o linie roșie, in privința acțiunilor sale de violența. „Nu, pentru ca eu nu m-am…

- Dupa ce a rezolvat cu AUR, copreședintele formațiunii, George Simion face ordine și in PMP, acolo unde, spune acesta, Cristian Diaconescu este impiedicat de oamenii lui Eugen Tomac sa ajunga președintele Romaniei. "Probabil pe domnul Cristian Diaconescu mulți nu-l doresc in funcția de președinte…

- „Este inadmisibil, cand se adreseaza cineva la microfon, sa fie bruscat. Totusi, vorbim de Parlamentul Romaniei, vorbim de Romania, membra a Uniunii Europene”, a spus Marcel Ciolacu.„Sunt mai multe propuneri de modificare a Regulamentului Camerei. Sunt diverse trepte, in functie de gravitate. Astazi…

- Prim-ministrul socialist Antonio Costa a castigat alegerile legislative de duminica, asigurandu-si o majoritate absoluta neasteptata, transmite luni AFP preluat de agerpres. In sondajele de dinaintea scrutinului parlamentar anticipat, socialistii erau la egalitate cu opozitia de centru-dreapta. Partidul…

- Calin Georgescu și George Simion au petrecut ultimele zile din an impreuna, in Maramureș.„Dușmanii ne vor dezbinați, rupți in bucațele. Daca ne rupem iar in bucațele nu o sa facem nimic, o sa devenim slabi, fiți alaturi de noi sa facem marea unire”, a spus George Simion.Imaginile cu cei doi politicieni…

- Senator Ovidiu Puiu: „Punct. Și de la capat” Romania are din nou un guvern cu puteri depline și șanse reale de a se inscrie pe o traiectorie de stabilitate. Cu o reprezentare de circa 70% in Parlamentul Romaniei, actuala coaliție de guvernare are o legitimitate solida și acopera consistent preferințele…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus in discursul sau susținut, joi, in Parlamentul Romaniei unde se voteaza Guvernul Ciuca faptul ca nu „va minți niciodata ca am invins pandemia”, facand referire o critica subtila atat la adresa premierului interimar Florin Cițu, cat și la adresa lui Klaus Iohannis.…