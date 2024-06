George Simion, “bolșevicul modern“ Atac dur la liderul AUR George Simion din cauza promisiunii sale electorale privind dobanzile. Economistul Bogdan Glavan il numeste aolșevicul modern. Au mai incercat unii in istorie sa interzica dobanda, insa au calcat pe grebla. Nu poți interzice ceea ce este natural, firesc. Iar dobanda este fireasca, este expresia preferinței de timp pe care o manifesta oamenii. Oamenii prefera, ceteris paribus, satisfacerea nevoilor mai devreme, nu mai tarziu. Adica prefera sa consume, nu sa economiseasca. E firesc, consumam pentru a trai, iar economisirea nu are alt rost decat creșterea viitoare a consumului.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

