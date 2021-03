Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR, George Simion, spune ca a fost blocat duminica in vama Leușeni de lucratorii vamali din Republica Moldova. Moldovenii susțin ca Simion are interdicție de a intra in Basarabia pana in 2023, iar deputatul solicita ajutorul Ministerului de Externe. Prin intermediul unui comunicat de presa,…

- aMinisterul Apararii Naționale din Romania a facut o donație de materiale sanitare de protecție pentru Republica Moldova. „Astfel, reprezentanții MApN au predat miercuri, 6 ianuarie, omologilor din Republica Moldova echipamente de protecție sanitara (combinezoane, maști tip FFP2, maști chirurgicale…

- Vizita oficiala efectuata de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, marți, in Republica Moldova a fost intampinata cu ostilitate de Partidul Politic Moldovenesc „Ai noștri”, scrie site-ul Unimedia. Potrivit sursei citate, in timpul intrevederii dintre președinții Klaus Iohannis și Maia Sandu liderul…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit marti, la Chisinau, cu onoruri militare, de catre omologul sau moldovean, Maia Sandu. Presedintele Romaniei este primul lider de stat primit de presedintele Maia Sandu. El a fost intampinat cu paine si sare. Ceremonia de primire a cuprins intonarea imnurilor…