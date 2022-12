Stiri pe aceeasi tema

Astazi, 29 noiembrie, Republica Moldova va primi energie electrica din Romania. Aproape trei sferturi din energia electrica necesara Republicii Moldova va fi livrata de Romania, a anunțat secretarul de stat pentru Energie de la Chișinau, Constantin Borosan, transmite Știri.md.

Presa din Republica Moldova scrie ca energia electrica din Romania spre Republica Moldova care vine prin rețeaua Isaccea - Vulcanești a fost intrerupta. Indicatorul arata 0. Aceasta in timp ce presa din Ucraina comunica despre bombardamente in masa in mai multe orașe.

Romania va cere Uniunii Europene sa ofere mai mult suport pentru R. Moldova, in special in contextul vulnerabilitaților energetice. Declarația a fost facuta de ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, inaintea reuniunii Consiliului Afacerilor Externe de la Bruxelles, conform deschide.md.

Alcoolul și țigarile urmeaza sa se scumpeasca anul viitor in Republica Moldova. Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2023, prezentat pentru consultari publice, prevede majorarea cotei accizei la alcool etilic cu 15%. Totodata, potrivit proiectului, marimea accizului la produsele din tutun va…

Consultantul politic Cristian Hrițuc a declarat, invitat fiind la Newsweek Live, ca Romania trebuie sa vorbeasca și despre lucrurile care nu merg in relația cu Republica Moldova și ca "nu putem sa fim frați și doar unul sa contribuie la relația frațeasca, iar altul pe dedesupt sa te faulteze".

Ministrul Apararii Vasile Dincu a transmis sambata, in timpul unei vizite la Chișinau, sprijinul Romaniei pentru ca Republica Moldova sa depașeasca greutațile generate de criza energetica, anunța Mediafax.

Republica Moldova va primi 600.000 de dolari din partea Romaniei pentru Fondul voluntar de consolidare a capacitații de aparare. Guvernul de la București a aprobat un proiect in acest sens.

In eventualitatea in care Gazprom sisteaza total livrarile de gaze naturale pentru Republica Moldova, regiunea transnistreana va trebui sa plateasca in avans pentru gazul procurat.