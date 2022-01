Co-președintele AUR, George Simion, a declarat luni, la Antena 3, ca prim-vicepresedintele PNL Rareș Bogdan, fost jurnalist, ar fi luat bani de la invitații din emisiuni, dupa ce liberalul a afirmat ca AUR și George Simion sunt niște marionete sprijinite de armatele de troli din Rusia.

„Omul asta, cum respira, minte. Rares Bogdan nu are curajul unei confruntari televizate in care sa ne spunem parerile. Nu are curaj, nu este barbat incat sa intre prin telefon, sa sustina aceste afirmații. Chiar ne-a amenintat zilele acestea ca o sa se duca sa se planga la șeful sau Macron, ca AUR l-a…