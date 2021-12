Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat cum a intrat in centrele comerciale fara certificat verde, George Simion a spus: „Am intrat in mai multe restaurante și am comis o ilegalitate. In mai multe restaurante și in mall cand am fost la o emisiune. Am zis ca ma duc la televiziunea respectiva și m-au lasat, aici e o mare problema.…

- In cursul zilei de ieri, 18 noiembrie, a.c., subofițerul jandarm care asigura paza obiectivului Trezoreria Pitești a depistat la intrarea in obiectiv, un barbat in varsta de 30 de ani din municipiul Pitești care a prezentat un certificat verde aparținand altei persoane. Barbatul a motivat fapta, declarand…

- Un tanar care a vrut sa intre in zona „food court” a mall-ului VIVO din Cluj-Napoca, fara certificat verde, a fost rupt in bataie de paznicii PP Protect. Incidentul s-a produs joi dupa-masa. Un martor a relatat ca tanarul calcat in picioare „nu a avut certificat de vaccin, dar a vrut sa intre oricum”,…

- Un tanar din Timișoara s-a ales cu dosar penal dupa ce le-a prezentat polițiștilor un certificat verde care ii aparținea altei persoane. Barbatul era nevaccinat și se afla intr-o sala de jocuri cand a fost prins de oamenii legii.

- Un barbat de 21 de ani din Timișoara care se afla intr-o sala de jocuri de pe bulevardul Eroilor de la Tisa s-a ales cu dosar penal sambata seara, dupa ce le-a aratat polițiștilor care efectuau mai multe controale pentru respectarea masurilor COVID un certificat verde fals, potrivit site-ului local…

- Razie a oamenilor legii, in seara de sambata, pentru a preveni și combate raspandirea coronavirusului. Au fost aplicate zeci de amenzi, printre cei sancționați numarandu-se și un tanar care era la „pacanele” deși nu se vaccinase. Le-a aratat polițiștilor un cod QR fals.

- Azi-noapte, in jurul orei 23.30, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat in timp ce se afla in interiorul unei sali de jocuri. La fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind un tanar de 23 de ani din Borșa, care prezenta…

- O femeie din Constanta s-a ales cu dosar penal si este cercetata privind infractiunea de fals in declaratii dupa ce politistii au surprins-o intr-o cafenea unde ar fi folosit un certificat verde care nu-i apartinea.