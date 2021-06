Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor AUR George Simion a afirmat, la dezbaterile din plenul de marti al Camerei, la „Ora Guvernului” unde a fost invitat ministrul Energiei Virgil Popescu, ca Parlamentul devine tot mai mult o institutie onorifica in statul roman. „Din pacate, Parlamentul devine din ce in ce…

- Strategia energetica nationala este inca in Parlament - institutie care devine din ce in ce mai mult una onorifica, a declarat marti liderul deputatilor AUR, George Simion. "Din pacate, Parlamentul devine din ce in ce mai mult in statul roman o institutie onorifica. (...) Ministrul Energiei…

- Liderul grupului parlamentar USR PLUS din Senat, Radu Mihail, a calificat, luni, drept o incercare "absolut inacceptabila" de "a devaliza statul roman cu o jumatate de miliard de euro" initiativa legislativa care prevede cedarea in mod gratuit 46 de hectare de teren la Romexpo. "V-am invitat…

- „Domnule Ghinea, cred ca ar trebui sa va schimbati ochelarii, pentru ca noi nu am semnat nimic. Ati gresit, dupa cum ati gresit cand tot pe acel scaun cand v-am cerut sa garantati ca nu vor veni controale ale FMI ca ne imprumutam prin PNRR si Comisia Europeana va fii atenta si ne va lua toti banii prin…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat luni ca in cadrul sedintei Biroului National al formatiunii a fost reiterat punctul de vedere conform caruia, prin transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a terenului de la Romexpo, statul…

- „A fost depusa o solicitare a partidului AUR privitoare la Ora Guvernului in care se cere participarea domnnului ministru al Energiei Virgil Popescu. Biroul permanent a hotarat ca Ora Guvernului se va desfasura marti, la inceputul programului de plen de marti. Deocamdata nu stim nimic despre motiunea…

- Liderul AUR a facut dezvaluiri la care niciun roman nu s-ar fi așteptat. Acesta a recunoscut ca a fost infectat cu Covid-19, dar ca a stat doar o zi in izolare. Pentru ca a trecut deja prin boala, George Simion le-a recomandat cetațenilor cele mai bune metode pentru a evita infectarea cu noul coronavirus.…