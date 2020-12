Stiri pe aceeasi tema

- Demisia neașteptata a premierului Ludovic Orban obliga PNL și pe președintele Klaus Iohannis sa gaseasca un prim-ministru interimar pana la alegerea unui nou cabinet, validat de Parlament. Acesta va fi Nicolae Ciuca, actualul ministru al Apararii. Președintele Klaus Iohannis a semnat deja decretul de…

- George Simion, copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), a declarat luni seara ca se bucura de faptul ca premierul Ludovic Orban a inteles sa-si dea demisia, precizand ca formatiunea sa nu face nicio coalitie la guvernare. "Nu facem nicio coalitie la guvernare, sunt oameni…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Digi24, ca decizia lui Ludovic Orban de a-și depune mandatul este una iresponsabila, avand in vedere ca Romania se afla in plina pandemie de COVID. „Noi nu avem Guvern cu drepturi depline in plina criza sanitara. Este un gest impardonabil”,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion a declarat, duminica seara, ca partidul a obtinut peste cele 500.000 de voturi pe care si-a propus sa le intruneasca si care ar trebui sa le asigurea intrarea in Parlament. Dan Barna: Vedem cat e de greu sa iesim din logica de pesedism…

- George Simion, co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, a facut declarații duminica, dupa primul exit-poll care a anunțat intrarea in Parlament a noii formațiuni politice: Salvarea democrației in Romania și lupta pentru libertatea noastra!Fiecare reprezentant sa aiba grija de fiecare vot…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta anuntul din 17 noiembrie al Prim-ministrului Palestinei privind reluarea coordonarii cu Statul Israel pe linie civila si de securitate. Aceasta evolutie pozitiva creeaza premise importante in Procesul de Pace din Orientul Mijlociu si contribuie inclusiv la efortul…

- PNL exclude orice ințelegere cu PSD la nivel guvernamental sau parlamentar, singurii parteneri potențiali fiind USR Plus și cei din Partidul Popular European, a declarat președintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban. “PNL este cel mai puternic partid din Romania, este un partid care se bucura de cea…