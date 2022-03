Stiri pe aceeasi tema

George Simion a fost ales, duminica, in cadrul Congresului extraordinar, președinte AUR.

Primul congres extraordinar al AUR, organizat pentru alegerea noii conduceri, a inceput duminica la Palatul Parlamentului. Presa nu are acces in interior pana la discursul lui George Simion.

Joe Biden și Emmanuel Macron au anunțat ca va urma o perioada de foamete ce va afecta indeosebi continentul european, cel african și Orientul Mijlociu, din cauza razboiului din Ucraina. Insa, Klaus Iohannis da asigurari ca Romania nu va avea probleme cu produsele, cel mult prețurile vor crește la…

Congresul AUR va avea loc pe data de 27 martie, iar George Simion este mare favorit sa devina președinte plin al partidului, in prezent fiind co-președinte. George Simion candideaza pe aceeași moțiune precum Claudiu Tarziu, ceea ce aplaneaza tensiunile care au avut loc in partid, inaintea acestui…

Ion Cristoiu: Sensibil la mingiierile pe crestet ale Stapinilor, Klaus Iohannis mai ca nu a dat din coada la auzul acestor laude. Putea profita de moment ca sa ridice in public nedreptatea care se face Romaniei prin refuzul de a fi admisa in Schengen. Klaus Iohannis n-a facut-o.

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi vineri, 11 martie 2022, la Palatul Cotroceni, pentru consultari politice pe Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, care se va afla in vizita oficiala in Romania.

Congresul AUR a fost convocat pentru data de 27 martie, iar in cadrul acestuia va fi ales noul lider al formațiunii. Congresul vine in contextul in care intre George Simion și Claudiu Tarziu a izbucnit un conflict care s-a lasat cu acuzații grave de ambele parți.

Copresedintele AUR George SImion a fost luni seara la Romania TV, prilej cu care a anuntat ca se asteapta la zeci de mii de oameni la mitingul organizat pe 27 februarie.