- Deputatul AUR Ciprian-Titi Stoica a declarat miercuri, la Antena 3, ca nu-și amintește sa-l fi sunat pe deputatul PSD care l-a inregistrat.„Nu am nimic de comentat pe tema asta, le-am spus clar ca ne vedem in instanța”, a declarat deputatul AUR, despre cei care-l acuza ca a sunat parlamentari PSD…

- Smiley și Gina Pistol au plecat din țara inainte de nunta. Marele eveniment va avea loc sambata, 27 mai, insa pana atunci și-au luat o mica vacanța, unde au imbinat utilul cu placutul. Nunta lui Smileuy cu Gina Pistol se anunțaa fi un eveniment de poveste. Fosta prezentatoare de la Antena 1 va schimba…

- Președintele PSD a precizat, intr-un interviu la Antena3 CNN, ca problema referitoare la pensiile speciale trebuie rezolvata pentru a putea indeplini un jalon asumat in PNRR și ca Romania sa nu piarda niciun euro din acest program.

- Ca și cand ar fi in opoziție, nu la guvernare, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut luni seara ca problema pensiilor speciale trebuie rezolvata, avand in vedere ca este un jalon asumat in PNRR, si nu va accepta pierderea banilor din acest program. Marcel Ciolacu a adaugat ca pensiile speciale…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Petre Daea, ministrul Agriculturii, nu a gresit in problema subventiilor de la UE pentru agricultori, ci ca a trebuit sa fie ”tap ispasitor”, scrie News.ro.Ciolacu spune ca de vina a fost comisarul pe Agricultura care nu a luat deciziile in timp realIntrebat,…

- Trenul Chisinau – Bucuresti este blocat la granita cu Romania. Potrivit Antena3 , trenul de la Chisinau are intarzieri de pana 6 ore. Va amintim ca Administratia Nationala de Meteorologie din Romania a emis joi, 6 aprilie, o avertizare de Cod rosu de viscol puternic si ninsoare abundenta valabila pana…

- "Categoric, va exista aceasta rotatie, este o premiera in politica. Este un lucru convenit printr-un protocol politic. Avem un acord stiut de un an si jumatate. Stiam acest lucru si eu, si domnul Ciuca, si domnul Bolos, si domnul Grindeanu, si toata lumea. Este un acord politic si cred ca trebuie si…