Stiri pe aceeasi tema

- Delegatii la Congresul extraordinar al AUR l-au ales, duminica, pe George Simion ca presedinte al partidului. Au fost inregistrate 784 de voturi in favoarea motiunii lui George Simion. Pentru functia de presedinte al AUR au candidat George Simion, cu motiunea „Romania bogata: crestina si democrata”…

- George Simion a fost votat in Congresul extraordinar al AUR din 27 martie, care a avut loc la Palatul Parlamentului, noul președinte al partidului. Moțiunea lui Simion a primit 784 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, Danuț Aelenei, a primit 38 de voturi.UPDATE ora 15.07: Potrivit anunțului oficial,…

- George Simion a susținut duminica, 27 martie, in discursul rostit la Palatul Parlamentului, inaintea alegerii conducerii partidului, ca nu doreste sa fie candidatul AUR la scrutinul prezidential din anul 2024, desi spune ca a primit incurajari in acest sens.„M-a intrebat presa daca sunt emoționat, legat…

- George Simion, candidat pentru presedintia AUR, a susținut duminica, 27 martie, in discursul rostit la Palatul Parlamentului inaintea alegerii conducerii partidului , ca nu doreste sa fie candidatul AUR la scrutinul prezidential din anul 2024, desi spune ca a primit incurajari in acest sens. „M-a intrebat…

- ​​Primul Congres al AUR se desfasoara cu usile inchise. In sala unde au loc alegerile pentru sefia partidului, competitie in care George Simion nu are nicio emotie, reprezentantii presei au accesul interzis, scrie hotnews.ro. Conducerea partidului a explicat doar ca decizia ca in sala sa nu aiba acces…

- Congresul AUR va avea loc pe data de 27 martie, iar George Simion este mare favorit sa devina președinte plin al partidului, in prezent fiind co-președinte. George Simion candideaza pe aceeași moțiune precum Claudiu Tarziu, ceea ce aplaneaza tensiunile care au avut loc in partid, inaintea acestui…

- Oferta lui Cristian Diaconescu catre liderii de filiale a venit in contextul in care 41 de filiale din 49 au votat deja sa convoace sambata un Congres, in care Cristian Diaconescu ar urma sa fie schimbat din funcție cu Eugen Tomac, potrivit G4Media. Prin oferta de colaborare cu AUR, Diaconescu ar incerca…

- Oferta lui Cristian Diaconescu catre liderii de filiale a venit in contextul in care 41 de filiale din 49 au votat deja sa convoace sambata un Congres, in care Cristian Diaconescu ar urma sa fie schimbat din funcție cu Eugen Tomac, potrivit G4Media. Prin oferta de colaborare cu AUR, Diaconescu ar incerca…