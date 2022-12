George Simion a postat noi imagini cu sosia lui Klaus Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- George Simion a mers, joi, la sediul PSD pentru a duce cele doua milioane de semnaturi pe care AUR le-a strans pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. Liderul AUR a fost ținut insa la poarta și nu a reușit sa intre in curtea partidului. In schimb, a trebuit sa dea explicații polițiștilor chemați…

- Guvernul Ciuca a anunțat, miercuri, imediat dupa declarațiile lui Klaus Iohannis, ca NU exista niciun fel de abordare, la nivelul Executivului, care sa vizeze un boicot sau un alt tip de acțiune indreptata impotriva Austriei și firmelor austriece din Romania. Liderul PSD Marcel Ciolacu, partener in…

- Liderul AUR, George Simion, a afirmat, joi, ca respingerea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen este ”un esec rasunator pentru intreaga diplomatie romaneasca” si cere demisia intregului Cabinet Ciuca. ”Majoritatea europarlamentarilor romani sunt absenti din discutiile de aici de la Bruxelles (…) Nu…

- George Simion s-a dus la ministerul Energiei, unde ministrul Virgil Popescu programase o conferința de presa privind controversata taxa pe soare. Liderul AUR a ținut un scurt discurs in sala de conferințe, in locul ministrului, care nu a mai ieșit din birou. Simion s-a dus chiar la ușa cabinetului demnitarului,…

- Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca recepția de Ziua naționala a Romaniei va avea loc chiar in dupa-amiaza zilei de 1 Decembrie, la Palatul Cotroceni. Conform informațiilor difuzate in emisiunea „Decisiv”, de la Antena 3, șeful statului nu i-a invitat pe fostul președinte Traian Basescu, pe liderul…

- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR s-a ales cu dosar penal. George Simion a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul…

