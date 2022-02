Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) organizeaza o ampla actiune de protest impotriva regimului Iohannis, duminica, 27 februarie, ora 14:00, in Piata Universitatii din Bucuresti, la care invita toti romanii nemultumiti de directia in care se indreapta tara. De asemenea, un mars auto va porni din Ploiesti…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea anul trecut a fost de 13.020, in crestere cu 19,31% comparativ cu anul 2020. Potrivit datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului, cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in 2021 au fost din Bucuresti, respectiv 1.285…

- Rata de infectare cu coronavirus a depașit, marți, 11 cazuri la mia de locuitori in București. DSP București a raportat o incidența de 11,03 cazuri la mia de locuitori. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie – 16,54 cazuri la mia de locuitori. Ne apropiem…

- Rata de incidența COVID in București a crescut la 5,67 cazuri la mia de locuitori in 14 zile, potrivit datelor publicate luni de Direcția de Sanatate Publica. In urma cu o zi incidenta a fost de 5,17. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie 2021 – […] The…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, vineri, de 1,42 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand s-a inregistrat o valoare de 1,14 la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in…

- Un biciclist curier și un șofer s-au incaierat in traficul din București. Biciclistul s-a urcat pe capota mașinii, iar șoferul nervos a decis sa il duca așa pana la cea mai apropiata secție de poliție. Ambii participanți la trafic au ajuns la poliție pentru audieri. Incidentul in trafic a avut loc pe…

- Un tanar care se plimba cu trotineta, noaptea, in București, a fost grav ranit dupa ce o mașina a dat peste el. Accidentul a avut loc in Piața Romana din Capitala. Tanarul ar fi taiat ambele benzi de circulație și a fost lovit de autoturismul unei firme de paza. Dupa impact, el a fost dus […] The post…

- Un tanar care se plimba cu trotineta, noaptea, in București, a fost grav ranit dupa ce o mașina a dat peste el. Accidentul a avut loc in Piața Romana din Capitala. Tanarul ar fi taiat ambele benzi de circulație și a fost lovit de autoturismul unei firme de paza. Dupa impact, el a fost dus […] The post…