- Liderul AUR, George Simion, a mers acasa la seful PNL Iasi, Alexandru Muraru, dupa ce acesta a facut plangere la procurorul general pentru promisiunile facute in Planul Simion cu casele, pe care liberalul le considera ”o escrocherie”. Vecini filmati de Simion spun ca Muraru si-ar fi insusit drumul public…

