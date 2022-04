Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Florin Ciu, a confundat Parlamentul Romaniei cu sala de judecata. Momentul a avut loc atunci cand prezida ședința in care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pentru Romania. In loc sa spuna „onorata asistența” a spus „onorata instanța”. Fii…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a amintit in discursul sau din Parlamentul Romaniei de cuplul Ceaușescu atunci cand a vorbit despre dictatura. De asemenea, a mai atras atenția Zelenski, Republica Moldova e o ținta pentru Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a ținut, luni, un moment de reculegere pentru victimele razboiului din Ucraina. Gestul a fost facut inainte de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sa sustina un discurs in Parlamentul Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Parlamentarii AUR au venit, luni, la ședința din plen, acolo unde vorbește președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu steagul romanesc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Membrii birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc, luni, pentru a lua la cunoștiința despre discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in ședința Legislativului de la București. Discursul lui Zelenski va avea 15 minute și vor lua cuvantul și Ciolacu, și Cițu.…

- Conducerea Parlamentului discuta, in Birourile reunite, scrisoarea din partea Ambasadei Ucrainei in Romania prin care este confirmata disponibilitatea partii ucrainene de a desfasura evenimentul in data de 4 aprilie 2022, orele 19:00, respectiv discursul video al presedintelui Volodimir Zelenski…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, la Constanta, ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului, fiind incepute o serie de ''comunicari'' in acest sens, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…