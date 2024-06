Stiri pe aceeasi tema

- AUR ar fi semnat o declarație pentru sprijinul cauzei ucrainene, pentru a intra in Grupul Conservatorilor din Parlamentul European. Cu toate acestea, liderul AUR, George Simion, nu este de acord cu donarea de catre Romania a unui sistem de rachete PATRIOT catre Ucraina.

- Europarlamentari AUR au aderat la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), potrivit stiripesurse.ro. Pentru PPE sau S&D cele mai mari grupuri din Parlamentul European, situația este incerta. A fost evocata posibilitatea ca acestea sa nu aiba voturile necesare pentru a-și adjudeca funcțiile…

- Premierul de dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, doreste sa astepte nominalizarea oficiala din partea Partidului Popular European (PPE), formatiune conservatoare din Parlamentul European, inainte de a lua o decizie cu privire la presedintia viitoarei Comisii Europene, relateaza dpa, informeaza Agerpres.

- Atacatorul șefei guvernului danez, Mette Frederiksen, este un barbat in varsta de 39 de ani, al carui nume nu a fost dat publicitații și care va fi prezentat sambata dupa-amiaza in fața unui judecator pentru o audiere preliminara. Agresiunea asupra premierului a avut loc vineri seara tarziu, in centrul…

- Urmatorul Parlament European ar trebui sa copieze actualul model italian de guvernare, reunind toate partidele de la dreapta spectrului politic pentru a guverna impreuna, a afirmat sambata premierul Italiei, Giorgia Meloni, potrivit Reuters.

- Premierul slovac Robert Fico se afla intre viața și moarte la doua zile dupa o tentativa de asasinat care a provocat unde de șoc in intreaga Europa, a declarat, vineri, premierul ungar Viktor Orban la postul public de radio, relateaza Reuters.Atacul a fost prima tentativa majora de asasinat asupra unui…

- Premierul ungar Viktor Orban va vizita Transilvania la inceputul lunii iunie, luna alegerilor europarlamentare, transmite Maszol . Orban va sosi in Transilvania la inceputul lunii iunie, subliniind astfel parteneriatul strategic cu UDMR, a dezvaluit joi ministrul Janos Lazar. In cadrul unei conferințe…