- George Simion a caștigat 400.000 de euro la nunta pe care a organizat-o anul trecut ca o petrecere campeneasca in județul Valcea. Suma apare in ultima declarație de avere depusa de deputatul AUR.

