Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s-a votat, in plenul Consiliului Local Brașov, probabil cel mai bizar lucru din administrația publica locala de dupa 1989. La propunerea celor din USR și PNL, cu excepția celor de la PSD, toți au votat „pentru” ca orașul Brașov, Direcția de Administrare a Infrastructurii Sportive și Serviciul…

- Deși pare ciudat, dar da, exista obiceiul de-și ingropa lenjeria intima, atat de copii, cat și de adulți. Acest obicei se regasește in Franța, dar și in alte state europene. Motivul poate parea ciudat, dar are o logica. Bine are o logica pentru cei care-l practica. Sute de oameni,de la fermieri la școlari,…

- Gheorghe Mustața, liderul suporterilor FCSB, cedere demisia staff-ului tehnic și administrativ de la FCSB, daca „roș-albaștrii” nu vor caștiga campionatul. In numele fanilor, Mustața amenința cu un comportament neadecvat atunci cand spectatorii vor avea acces pe stadioane. Egalul cu Sepsi OSK, scor…

- Andra a fost invitata in podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”. Aici, vedeta a vorbit și despre motivul care a determinat-o sa renunțe la a mai face parte din juriul de la Vocea Romaniei. In prezent, vedeta face parte din juriul „Romanii au talent”, care se afla deja la sezonul 11. Este pentru…

- Consilierul local PNL Pamela Diaconu a precizat pentru newsbv.ro ca liberalii susțin continuarea demersurilor pentru construirea Salii Polivalente din Bartolomoeu, pentru care viceprimarul Sebastian Rusu a dat ordinul inceperii lucrarilor. Pe de alta parte, consilierul liberal spune ca nu s-au primit…

- PSD il acuza pe Vlad Voiculescu ca a greșit tema discuției in timpul unei intalniri cu miniștrii europeni ai sanatații. „Din cauza unor astfel de oameni incapabili nu avem proiecte serioase pe sanatate din bani europeni prin PNRR sau programul EU4Health”, spun social-democrații. „Ministrul USR-PLUS,…

- Fost consilier onorific in Ministerul Sanatații, Razvan Chereches spune ca are o relatie foarte buna cu ministrul Vlad Voiculescu, ca il respecta „enorm de mult”, dar ca rezultatele nu sunt la nivelul eforturilor depuse. „Noi avem o relatie foarte buna. Motivul pentru care mi-am dat demisia nu a avut…