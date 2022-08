Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, se pare ca iși ia in serios rolul de mediator in razboiul din Ucraina. Dupa vizita sa la Lvov și intrevedere cu președintele Ucrainei, dar și cu secretarul general al ONU, oficialul de la Ankara a anunțat ca va cere lui Putin „pace in lume”. Aceste declarații au fost facute intr-un…

- Nr.1063799 din 03 august 2022 BULETIN DE PRESA Dosare penale intocmite de politisti, pentru conducere sub influenta alcoolului La data de 02 august a.c., politistii onesteni au depistat in trafic un barbat de 32 de ani, din comuna Caiuti care conducea un autoturism, desi avea o alcoolemie de 0,57 mg…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a postat miercuri un comunicat prin care face un apel disperat catre cetateni sa participe la recensamant. El precizeaza ca de prezenta lor depinde viitorul localitatii, mentionand, printre altele, ca alocarile financiare vor fi facute in functie de numarul…

- O persoana a murit si trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs, marti seara, in localitatea Sanduleni. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres, a declarat ca barbatul decedat se afla la volanul unui autoturism care a intrat in coliziune cu o alta masina. „Soferul unei dintre masini…

- Administrația locala se pregatește sa il «transfere» pe consilierul personal al primarului Dragoș Soare pe postul de președinte al Secției Handbal din cadrul CSM Unirea Slobozia. Decizia nu a fost luata, insa surse din cadrul administrației spun ca este doar o chestiune de timp pana cand noul președinte,…

- Ucraina a dat asigurari Statelor Unite ca ”garanteaza” ca nu va folosi noile sisteme de racheta de tip HIMARS promise de catre Washington pentru a ataca teritoriul rus, potrivit secretarului de Stat american Antony Blinken, relateaza AFP. ”Rusia este cea care ataca Ucraina, nu invers. Ca sa fiu clar,…

- Zeci de studii facute de-a lungul anilor arata cum presa poate influența creșterea numarului de cazuri de sinucidere. Un medic psihiatru, un psiholog și un analist media, contactați de Libertatea, avertizeaza cum afecteaza astfel de știri gandurile unei persoane vulnerabile și unde se termina interesul…

- Aripa moscovita a Bisericii Ortodoxe Ucrainene - care tocmai si-a intrerupt legaturile cu Rusia - nu mai putea sa pastreze tacerea fata de sustinerea patriarhului rus Chiril a Kremlinului in invazia rusa a Ucrainei, afirma sambata un purtator de cuvant al acestei aripi, episcopul Clement, relateaza…