Stiri pe aceeasi tema

- ”Cred ca fiecare tehnologie inventata vreodata [are] potentialul de a deveni atat un instrument, cat si o arma”, a spus Smith in interviu. ”Trebuie sa ne asiguram ca AI ramane supusa controlului uman. Indiferent daca este un guvern, armata sau orice fel de organizatie, care se gandeste sa foloseasca…

- Inteligenta artificiala generativa a fost al doilea cel mai frecvent risc identificat de directorii responsabili pentru gestionarea riscurilor din organizatii in cadrul unui sondaj realizat de o companie de de consultanti in IT.Potrivit analistilor Gartner, disponibilitatea pe scara larga…

- Microsoft va furniza tehnologie de inteligența artificiala guvernului japonez, dupa ce va imbunatați puterea de procesare a centrelor sale de date. Guvernul japonez va testa tehnologia dezvoltata de OpenAI, o companie achiziționata de catre Microsoft, pentru diverse sarcini, cum ar fi pregatirea proceselor-verbale…

- Chatbot-ul Apple, care inca se afla in lucru, este deja pus la treaba de angajatii companiei, care au fost incurajati sa-l foloseasca in anumite situatii, scrie Bloomberg. Conform surselor citate de publicatia americana, chatbot-ul dezvoltat de Apple este folosit pentru a rezuma texte, a raspunde la…

- Intr-un interviu din aceasta saptamana, seful Centrului Canadian pentru Securitate Cibernetica, Sami Khoury, a declarat ca agentia sa a vazut ca AI este folosita ”in e-mailuri de phishing sau in crearea de e-mailuri intr-un mod mai concentrat, in coduri rau intentionate (si) in dezinformare si dezinformare”.…

- Sberbank, principalul creditor din Rusia, obține in jur de 3 miliarde de dolari in fiecare an din inteligența artificiala, ceea ce reprezinta un randament al investiției de aproximativ 200%, a declarat președintele executiv German Gref in fața președintelui rus Vladimir Putin, potrivit Reuters. Progresele…

- OpenAI a capatat cu adevarat faima odata cu lansarea ChatGPT in noiembrie 2022, insa compania americana de cercetare și implementare a inteligenței artificiale este mult... The post Infograficul zilei: In ce sectoare este cea mai raspandita OpenAI și in ce țari au oamenii cea mai mare incredere in inteligența…

- Acordul vine intr-un moment in care inteligenta artificiala domina industria tehnologica, initiative rapide in domieniul AI provenind din partea marilor companii de tehnologie, inclusiv Google si Microsoft, in timp ce investitori cu capital de risc investesc miliarde in finantarea startupurilor AI.…