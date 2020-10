George Rotaru, cântărețul de romanțe preferat de Ceaușescu, se întoarce acasă, după aproape 30 ani de SUA Solistul (67 ani) a plecat peste ocean de frica minerilor dar si pentru a gasi un public iubitor de muzica romaneasca, precum cel de dinainte de '89. In SUA a luat-o de la 0, a muncit din greu, insa se poate mandri ca a fost singurul solist roman care a cantat la marile cazinouri din Las Vegas. Am stat de vorba cu artistul, aflat pe picor de plecare spre New York, despre viața sa, despre chefurile lui Ceaușescu și cum a ajuns sa cante la cazinourile de pe celebrul strip din Las Vegas. De ce ați ales Statele Unite? Am profitat de un turneu in 1990. Am plecat de frica minerilor, pe 11 iunie, cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jesus del Cerro este unul dintre cei mai apreciați regizori din Romania și Spania, avand in palmares multe proiecte de audiența maxima. Pana sa ajunga la acest nivel, artistul a avut nevoie de multa munca de convingere, mai ales cu parinții lui, care sperau la o alta meserie pentru el.Zilele trecute,…

- Pompierii din Los Angeles se lupta din nou cu flacarile. Un incendiu urias a izbucnit in muntii de la nord-est de orasul din California, potrivit Mediafax.Atat casele de acolo, cat si cele din desertul Mojave sunt amenintate de foc. Vezi și: Paradoxul din Romania care cu greu poate…

- Cea de-a 72-a editie a premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru productiile de televiziune, se va desfasura duminica in cadrul unui show 100% virtual. Editia din acest an va fi fara covor rosu, fara celebritati in tinute de gala si fara „Game of Thrones“. Coronavirusul a bulversat in ultimele…

- Los Angeles a inregistrat, duminica, cea mai ridicata temperatura din istorie, in timp ce toata Coasta de Vest se confrunta cu un val de caldura periculos. National Weather Service a declarat ca temperatura inregistrata duminica este cu doua grade mai mare decit recordul anterior stabilit in 2006, scrie…

- Antonia este fara doar și poate una dintre cele mai frumoase și mai indragite artiste din Romania. De aceea, nu este de mirare ca aduna sume colosale in conturi. Și nu, nu doar din muzica! Care este cel de-al doile domeniu care ii aduce profit partenerei lui Velea, aflați in randurile de mai jos. Din…

- ”Ciocarlia muzicii populare romanești” tocmai și-a serbat ziua onomastica la Los Angeles, acasa, in contextual pendemiei (FOTO). Din pacate, nu va veni de ziua sa de naștere in țara unde a incantat generații. Pe 3 septembrie artista va implini 83 ani. ”Mama, Maria Ciobanu este bine, sanatoasa dar nu…

- Zi neagra pentru politica din Romania. Fostul deputat liberal Gheorghe Gabor a murit, la 78 de ani. Gheorghe Gabor a pus bazele Partidului Național Liberal, in Fagaraș, fiind primul președinte PNL Fagaraș, de dupa Revoluție, chiar in ianuarie 1990.