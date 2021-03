George R. R. Martin a semnat un contract ''de opt cifre'' cu HBO pentru o perioadă de cinci ani Scriitorul american George R. R. Martin, autorul romanelor pe baza carora a fost realizat serialul "Game of Thrones", a semnat un contract impresionant cu postul HBO pentru o perioada de cinci ani, a anuntat vineri site-ul revistei Variety. In virtutea acestui contract, celebrul romancier american va dezvolta noi proiecte pentru HBO, dar si pentru platforma de streaming a acestui post prin cablu, HBO Max. Potrivit mai multor surse, contractul a fost incheiat pentru o suma cu opt cifre. George R. R. Martin a devenit celebru cu seria literara "A Song of Ice and Fire", care a stat la baza serialului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

