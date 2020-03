Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Reading, George Puscas, le-a transmis un mesaj romanilor din tara in contextul pandemiei de coronavirus, el cerandu-le sa respecte recomandarile autoritatilor, potrivit news.ro.“Eu pot doar sa le transmit romanilor din tara gandurile mele bune si pline de speranta ca vom…

- George Pușcaș (23 de ani), atacantul lui Reading, a fost prins de coronavirus in Anglia. Internaționalul roman afirma ca se poate pregati in continuare in condiții optime și transmite un apel la calm și echilibru. „Am grija de igiena personala, ma spal foarte des pe maini. Am grija sa nu intru in contact…

- Barcelona a sistat orice activitate în cadrul clubului, iar jucatorii au fost forțați sa se autoizoleze la domiciliu, din cauza pandemiei de coronavirus, mai ales ca guvernul spaniol va decreta stare de urgența. Lionel Messi se afla la vila sa din Barcelona, alaturi de familie, și a transmis un…

- Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, colonelul Daniel Gheorghe Popa, spune ca exista o procedura prin care persoanele confirmate cu coronavirus pot fi transportate si fara izoleta la unitatile medicale, in conditiile in care personalul de interventie este echipat corespunzator.

- George Pușcaș (23 de ani, atacant) a punctat in partida Reading - Sheffield United, din optimile de finala ale Cupei Angliei. Pușcaș a egalat pentru formația sa in minutul 43, cand a transformat penalty-ul obținut de catre Andy Rinomhota. Internaționalul roman a transformat cu siguranța, direct in…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol pentru formatia Reading, care a fost invinsa de liderul West Bromwich Albion cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe teren propriu, in etapa a 32-a a a ligii secunde engleze de fotbal. Puscas a deschis scorul in min. 11, din penalty, dar Matheus Pereira (26)…

- Pregatirea echipelor pentru partea a doua a sezonului demareaza foarte rapid, deja astazi fiind programat un prim antrenament! Astfel, Astra – prim divizionara care iși desfașoara meciurile oficiale la Giurgiu, dar antrenamentele le desfașoara la Ploiești, se va reuni in aceasta dimineața pe stadionul…

- Competitia inceputa pe 1 decembrie in care fanii au votat cel mai frumos gol marcat de nationalele Romaniei in 2019 s-a incheiat, informeaza frf.ro. Au fost propuse 16 reusite ale reprezentativelor, grupate intr-un sistem eliminatoriu. In finala au ajuns pe baza votului suporterilor golurile lui Florinel…