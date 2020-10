Stiri pe aceeasi tema

- „Cei care sunteți aici de mai mult timp știți ca eu nu sunt adepta vorbitului foarte mult despre relație, familie, pentru ca mi se pare ca trebuie sa ramana private. E mai bine ca mai puțina lume sa știe ce se intampla acasa. Dar pentru ca atat eu,cat și Bogdan ne desfașuram munca pe aceste canale…

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, insa puțini știu ca prezentatorul nu este la prima casnicie! Aceasta a mai fost casatorit. Care a fost motivul separarii de fosta lui soție!

- ”De-a viața ascunselea” a fost emisiunea in care, in 2018, Florin Ristei vorbea, pe scurt, despre partenera sa. Cei doi au fost impreuna aproape trei ani. Motivul separarii este necunoscut, dar cert este ca juratul de la ”X Factor” a pierdut in fața unui renumit concurent de la ”Masterchef”, caci fosta…

- Partenera de viața a lui Liviu Dragnea a postat, pe contul sau de Instagram, o reacție fața la explicațiile Administrației Naționale a Penitenciarelor la acuzațiile ca nu i-ar permite lui Dragnea sa iși rezolve problemele la coloana. Intr-o analiza pe textul declarației ANP, Irina Tanase reclama faptul…

- O crima oribila a infiorat comunitatea din Cluj. In noaptea de duminica spre luni, o tanara originara din Suceava care tocmai se intorsese la Cluj a fost injunghiata mortal de prietenul ei, tot sucevean și el. Motivul pentru care s-a ajuns la acest gest extrem pare sa fi fost gelozia. Anchetatorii ...

- Un tanar din Brașov a fost reținut de autoritați, dupa ce și-ar fi șantajat fosta iubita și i-ar fi cerut sa se culce cu el pana ce actuala partenera ar fi nascut. Barbatul deținea imagini compromițatoare cu tanara, pe care le-a facut publice fara acordul ei.

- Fosta iubita Costin Marculescu, Cristina, face, din nou, declarații șocante despre regretatul actor. Aceasta susține ca artistul a pus-o sa faca avort, iar acesta fost motivul care a dus la desparțirea celor doi și ruptura definitiva a relației. Cristina Canela și Costin Marculescu s-au desparțit cu…