- Dupa Daniel Boloca (Frosinone), deja promovat de etapa trecuta, inca trei „tricolori” și-au asigurat matematic prezența in elita Italiei. Radu Dragușin, integralist azi, George Pușcaș și Dennis Draguș, doar rezerve la 2-1 cu Ascoli, pot sarbatori pasul spre „massima divisione”. Se inmulțesc romanii…

- Cristiano Ronaldo a avut o seara magica la nationala Portugaliei! Atacantul portughez a devenit primul jucator care marcheaza 100 de goluri, la echipa naționala, in meciuri oficiale, dupa cele doua reușite din meciul cu Liechtenstein. Cristiano Ronaldo a marcat din penalty și lovitura libera, in partida…

- George Pușcaș, atacantul formației italienie Genoa, s-a accidentat și va absenta de la echipa naționala pentru jocurile cu Andorra si Belarus, din preliminariile EURO 2024. Staff-ul medical al echipei naționale a considerat ca George Pușcaș nu va putea fi recuperat in timp util și astfel s-a renunțat…

- George Pușcaș (26 de ani) a resimțit durere la genunchi sambata, inainte de meciul dintre Brescia și Genoa, scor 0-3, și nu a prins foaia de joc. GSP a aflat ca Louis Munteanu (20) il va inlocui pe atacantul din Serie B in lotul național pentru meciurile din aceasta luna. Selecționerul Edi Iordanescu…

- In mare forma pentru naționala. Florin Nița (35 de ani, Pardubice) și Radu Dragușin (21, Genoa) au fost iar printre cei mai buni in ultima runda din prima liga ceha și Serie B italiana. Dintre cei 25 de stranieri convocați pe lista preliminara la naționala pentru „dubla" cu Andorra și Belarus din preliminariile…

- Genoa a caștigat cu Cosenza, scor 4-0, in etapa 28 din Serie B. Radu Dragușin și George Pușcaș au marcat. Dragușin a deschis scorul in minutul 33 și a reușit al 3-lea gol in acest sezon, al doilea consecutv in meciurile disputate de Genoa pe teren propriu. Fundașul central roman a inscris cu o lovitura…

- Atacantul FCSB, Andrea Compagno (26 de ani), a fost convocat de Andrea Mancini pentru partidele din preliminariile Euro 2024, de la finalul lunii martie. Tot in aceeași zi, varful a povestit pentru presa din Italia la ce club și-ar dori sa evolueze in Serie A. De asemenea, golgheterul roș-albaștrilor…

- Meciul Cagliari – Genoa 0-0 a putut fi urmarit exclusiv in AntenaPLAY! Remiza in Serie B, dupa un meci intens! George Pușcaș a semnat doua ocazii mari de gol pentru oaspeți, in prima repriza a duelului din etapa cu numarul 27 din liga a doua italiana. Radu Dragușin a luat cartonaș galben, in timp ce…