George Pușcaș (28 de ani) nu va continua la Genoa in sezonul urmator și ar putea ramane in Italia. Atacantul, dorit și de APOEL Nicosia, se afla pe lista celor de la Salernitana, formație care a terminat pe ultimul loc in sezonul trecut din Serie A. Pușcaș merge in Serie B in cazul in care va ajunge la un acord cu Salernitana. El a fost imprumutat in finalul sezonului trecut la Bari, alaturi de care a evitat retrogradarea in Serie C in urma unui baraj. ...