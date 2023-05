Stiri pe aceeasi tema

- Dorit in trecut de Gigi Becali, George Puscas refuza sa vina in Liga 1. Atacantul care are o cota de piata de 3 milioane de euro abia asteapta sa joace cu Genoa in Serie A. Spera sa ii calce pe urme lui Adi Mutu atat pe prima scena a fotbalului italian, cat si la echipa […] The post George Puscas refuza…

- Genoa, echipa romanilor Radu Dragușin, Denis Draguș și George Pușcaș, a obținut matematic promovarea in Serie A și pregatește deja campania de transferuri pentru viitorul sezon. Italienii sunt interesați de Robert Popa, goalkeeperul de 20 de ani de la FCU Craiova. Portarul a fost transferat in 2020…

- Genoa ii va pastra pe cei trei „tricolori” și in sezonul viitor. Pentru George Pușcaș (27 de ani) s-a activat clauza de cumparare de la Reading, Radu Dragușin (21) trebuie sa mai joace un sezon in Serie A ca sa poata fi vandut in Premier League, iar Denis Draguș (23) inca n-a confirmat la Grifon. Se…

- Genoa, clubul istoric din fotbalul italian pentru care joaca si romanii Radu Dragusin, Denis Dragus si George Puscas, va reveni in elita din sezonul viitor, dupa un sezon in Serie B, gratie victoriei cu scorul de 2-1 in fata lui Ascoli, sambata pe propriul teren, care ii asigura locul 2 in clasament,…

- Dupa Daniel Boloca (Frosinone), deja promovat de etapa trecuta, inca trei „tricolori” și-au asigurat matematic prezența in elita Italiei. Radu Dragușin, integralist azi, George Pușcaș și Dennis Draguș, doar rezerve la 2-1 cu Ascoli, pot sarbatori pasul spre „massima divisione”. Se inmulțesc romanii…

- Genoa a caștigat cu Cosenza, scor 4-0, in etapa 28 din Serie B. Radu Dragușin și George Pușcaș au marcat. Dragușin a deschis scorul in minutul 33 și a reușit al 3-lea gol in acest sezon, al doilea consecutv in meciurile disputate de Genoa pe teren propriu. Fundașul central roman a inscris cu o lovitura…

- Meciul Cagliari – Genoa 0-0 a putut fi urmarit exclusiv in AntenaPLAY! Remiza in Serie B, dupa un meci intens! George Pușcaș a semnat doua ocazii mari de gol pentru oaspeți, in prima repriza a duelului din etapa cu numarul 27 din liga a doua italiana. Radu Dragușin a luat cartonaș galben, in timp ce…

- Olimpiu Moruțan și Marius Marin au marcat in meciul Pisa – Perugia, din etapa a 26-a din Serie B. Golul lui Marin, care poarta și banderola de capitan, a fost o adevarata bijuterie. Cei doi fotbaliști romani sunt in mare forma inainte de debutul Romaniei in preliminariile EURO 2024. Pisa, ramasa in…