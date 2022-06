Stiri pe aceeasi tema

- FRF a anuntat, joi, ca atacantul Denis Alibec a devenit indisponibil pentru meciurile nationalei Romaniei cu Finlanda si Muntenegru, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Capitanul nationalei Romaniei, Vlad Chiriches, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Muntenegru, scor 0-2, ca isi asuma intreaga responsabilitate pentru esec, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Tricolorii vor evolua in echipament alb in meciul cu Muntenegru, programat la ora 21.45, in prima etapa a grupelor Ligii Natiunilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Formatia Pisa, la care joaca George Puscas si Marius Marin, a ratat, duminica, sansa de a promova in Serie A, pierzand finala play-off-ului cu Monza, echipa care il are patron pe Silvio Berlusconi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tehnicianul echipei FC Arges, Andrei Prepelita, a declarat sambata seara, dupa meciul cu CFR Cluj, scor 0-6, ca nu are o explicatie si ca isi cere scuze, el fiind principalul responsabil pentru acest rezultat, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fundasul Stuart Dallas, de la Leeds United, a suferit o fractura de picior, sambata, in meciul cu Manchester City (0-4) din Premier League, a anuntat clubul englez, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Naționala de fotbal a Romaniei, categoria juniori, va juca in aceasta saptamana doua meciuri amicale cu Austria, anunța Federația Romana de Fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski remarca, intr-o postare pe Facebook, ca este a 25-a zi de cand armata rusa incearca in zadar sa gaseasca "nazisti" imaginari si ca, ceea ce este si mai important, militarii rusi nu gasesc drumul catre casa, motiv pentru care soldatii ucraineni ii ajuta sa…